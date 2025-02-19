محافظ الأقصر يشهد توقيع عقود إيجار المجمعات الصناعية الحرفية بقرية السلام

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، توقيع عقد إيجار للمجمع الصناعي الحرفي بقرية السلام بمركز أرمنت ضمن المجمعات التي أنشأتها هيئة تنمية الصعيد، وتم طرحها في مزايدة علنية على أبناء المحافظة.

المجمعات الصناعية في الأقصر

وذلك بحضور أحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر ودكتور إبراهيم رمضان امين مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مجلس ومدينة أرمنت، ورمضان محمد مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، ومحمد مهدى مدير إدارة الاستثمار، وآلاء محمود احمد عبدالعزيز وأحمد سمير مطر ممثلا الشركة المستأجرة (انجاز جروب ).

وأوضح دكتور إبراهيم رمضان أمين مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر، أن هيئة تنمية الصعيد قامت بإنشاء ثلاثة مجمعات صناعية حرفية بالمحافظة، وتم طرح هذه المجمعات لأبناء المحافظة،وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بتنمية صعيد مصر وفي إطار تكليفات اللواء ا. ح مهندس شريف احمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بسرعة إنهاء كل الإجراءات والتجهيزات الخاصة بالمجمعات الصناعية الحرفية بالأقصر لجذب الفرص الإستثمارية وتوفير فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن اليوم تم توقيع عدد (1) عقد إيجار للمجمع الصناعي الحرفي بقرية السلام بمركز أرمنت ضمن المجمعات التي تم طرحها في مزايدة علنية على أبناء المحافظة.

ويتكون المجمع من ثلاثة قطاعات من المباني على مساحة 1200م2 يحتوي على (عدد 8 ورش بمساحات من 75 الى 95 مترا مجهزة وكاملة التشطيب لأي أنشطة صناعية حرفية وتم تزويدها بمراوح وشفاطات للتهوية، وتم تجهيز عدد (2) ورشة من إجمالي الورش بخط إنتاج ملابس جاهزة يتكون من عدد 38 ماكينة خياطة (ماكينات خياطة – أورلية – أوفر – مقص – مكواة بخار – دبوس) هذا إلى جانب عدد (3) معارض لهذه الورش، وغرفة إدارة وغرفة أمن ومنظومة مراقبة مزودة بشاشات وكاميرات للمراقبة ودورات مياه وأوفيس.

المجمع تم ترفيقه بالكامل بجميع المرافق وكذلك تم عمل ترخيص المبانى الخاص به،ومن المتوقع أن يوفر المجمع حوالي 120 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بجهود هيئة تنمية الصعيد لسرعة إنهاء كل الإجراءات والتجهيزات الخاصة بالمجمعات الصناعية الحرفية، إلى جانب التسهيلات الأخرى، وذلك بهدف جذب المزيد من الفرص الاستثمارية وتوفير فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء المحافظة.

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