اليوم، اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة في ثاني اجتماعات 2025

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثاني اجتماعاتها في 2025 لحسم مصير الفائدة، في ظل توقعات متفاوتة ما بين التثبيت والخفض تسيطر على المشهد.

اجتماع البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة

ووفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، يعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، وهو الاجتماع الثاني ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات مقررة خلال عام 2025، وسط تحسن اقتصادي ملحوظ، حيث انخفض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك سيخفض الفائدة أم سيبقيها كما هي.

قرار آخر اجتماعات البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 20 فبراير الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

البنك المركزي المصري، فيتو



كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

ارتفاع معدل التضخم السنوي

وفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025، مقارنة بـ12.5% في فبراير، وفي المدن، سجل التضخم 13.6%، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري.

على الجانب الآخر، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس، وفقا للبنك المركزي المصري، مما يعكس تباينا في ديناميكيات الأسعار، وهذه البيانات تضع ضغوطا متجددة على صانعي السياسة النقدية، خاصة بعد توقعات سابقة باستمرار انخفاض التضخم إلى ما دون 12%.

سيناريوهات البنك المركزي بشأن الفائدة

ومع اقتراب موعد الاجتماع، تتعدد التوقعات حول قرار البنك المركزي، حيث تتفق المؤسسات الدولية الاقتصادية على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، وهي:

أولا: خفض الفائدة بشكل تدريجي، وهو الخيار الذي يبدو الأكثر ترجيحًا في ظل تراجع التضخم والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنه قد يحمل مخاطر طفيفة على استقرار العملة.



ثانيا: الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وهو سيناريو حذر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الحالي، خاصة إذا ظهرت ضغوط جديدة مثل ارتفاع أسعار الطاقة.

ثالثا: السيناريو الأخير خفض كبير للفائدة، وهو خيار طموح لكنه أقل احتمالًا، إذ قد يعزز النمو بسرعة لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة على الجنيه والثقة في السوق.

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