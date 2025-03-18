الثلاثاء 18 مارس 2025
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اقتصاد

شراكة استراتيجية جديدة بين "كونتكت" و"فوري" لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني

شراكة استراتيجية
شراكة استراتيجية جديدة بين "كونتكت" و"فوري"

عقدت مجموعة " كونتكت المالية القابضة "، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، اتفاقًا جديدًا مع شركة " فوري "، المتخصصة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في مصر، لتعزيز التعاون بين الشركتين عبر إتاحة خدمة " الشراء الآن والدفع لاحقًا  (BNPL) من " كونتكت " على شبكة قنوات الدفع المختلفة من " فوري "، والتي تضم أكثر من 370,000  نقطة بيع، بالإضافة إلى منصتها الرقمية.

 


وقالت " كونتكت " في بيان: إن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة بين " كونتكت وفوري "، حيث تتيح الاتفاقية لعملاء " كونتكت " مزيدًا من المرونة في الدفع، وذلك من خلال توفير خيارات ميسّرة ومتنوعة لسداد الأقساط وتمويل مشترياتهم بسهولة، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من الحلول الرقمية المتكاملة التي تقدمها " فوري "، ولا تقتصر هذه الشراكة على خدمة "الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL)، بل تمتد إلى مختلف مجالات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك حلول الدفع الإلكتروني، وتحصيل الفواتير، وغيرها، مما يعزز من تكامل الخدمات المقدمة.

 

دعم التحول الرقمي في مصر


وأضاف البيان أن هذه الشراكة تأتي في إطار استمرار جهود الشركتين في دعم التحول الرقمي في مصر، ودعمًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، كما تهدف الاتفاقية إلى توفير خيارات دفع رقمية متنوعة تسهّل على المواطنين اعتماد المدفوعات الإلكترونية.


ومن جانبها قالت غادة طايل، رئيس قطاع المنتجات وتطوير الأعمال بشركة  كونتكت المالية القابضة أن "توسيع الشراكة مع " فوري " يعكس التزامنا بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا، من خلال توفير خيارات دفع أكثر كفاءة ومرونة  عبر شبكة التجار الواسعة التابعة لـ " فوري “ في مختلف محافظات الجمهورية، مما يعزز من انتشارنا الجغرافي ويمكننا من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء”. 

رؤية استراتيجية في تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات الكبرى


وقالت هبة العوضي- رئيسة قطاع الأعمال – قبول المدفوعات بـ " فوري "   أن هناك رؤية استراتيجية في تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات الكبرى الموثوقة والتي تحمل قيم " فوري " لتعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي. 
وأضافت العوضي: "الشراكة مع " كونتكت " تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات المالية للعملاء وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من القطاعات، بما يمنح عملاءنا المزيد من الخيارات والمرونة،  خدمة " الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL) والتي تستهدف تسهيل الحصول على ما يحتاجه العملاء من منتجات وخدمات بطريقة ميسرة وآمنة".


واختتم البيان بأن هذا التعاون يؤكد التزام كل من "كونتكت" و"فوري" بتقديم حزمة متكاملة من حلول الدفع الرقمية التي تواكب تطورات السوق المصري، مما يساهم في توفير تجارب دفع سلسة وآمنة تلبي احتياجات الأفراد والتجار، ويعزز من كفاءة منظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر.
 

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