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اقتصاد

الأوقية ترتفع لـ 5000 دولار، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

أسعار الذهب، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة.

 

ساويرس يعلن زيادة استثماراته في الذهب

وقال ساويرس خلال لقائه مع قناة "العربية بيزنس": أنا مستمر في زيادة استثماراتي في الذهب، مشيرا إلى أنه كسر حاجز الـ 3000 دولار لأنه كان حاجزا نفسيا.

 

توقعات نجيب ساويرس لأسعار الذهب

وتوقع "ساويرس"، وصول سعر أوقية الذهب إلى 3500 دولار وخلال عام أو عامين قد يصل إلى 5000 دولار.
 

وقال مايك ماجلون، كبير محللي السلع في وحدة بلومبرج إنتليجنس، إن سعر الذهب قفز متجاوزا حاجز 3200 دولار للأونصة خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تكون هذه بداية لتحرك أكبر بكثير، قد يصل إلى 4000 دولار، في ظل تصدع الملاذات الآمنة التقليدية، وتراجع أداء البيتكوين، وتقلب سوق الأسهم الأمريكية عند تقييمات تاريخية مرتفعة للغاية، مضيفا أننا نشهد حاليًا بداية سوق هابطة في سوق الأسهم الأمريكية وتحولًا جذريًا يصب في مصلحة المعادن الثمينة.

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