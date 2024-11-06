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اقتصاد

البورصة تربح 16 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

  وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31.045 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 38507 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13623 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8203 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11445 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة.

 

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