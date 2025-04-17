الجثث تفحمت، استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بخان يونس

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد 15 شخصًا في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقال الدفاع المدني في بيان له عبر تطبيق "تليجرام": "انتشال أكثر من 15 شهيدًا معظمهم من النساء والأطفال في استهداف إسرائيلي خيام النازحين في نهاية شارع الإسطبل بمواصي خان يونس".

وأضاف، "أدى هذا القصف إلى اشتعال النيران في الخيام واحتراق الجثامين والمصابين".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن طائرات الاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة آخرين، لافتًا إلى أن جثامين الشهداء تفحمت جراء اشتعال النيران في الخيمة.

وجرى نقل الجرحى وجثامين الشهداء إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف الاحتلال تجمعًا للمواطنين غرب دير البلح.

ومساء الأربعاء، استشهد 4 فلسطينيين، وجرح العشرات، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدينتي دير البلح وخان يونس.

وأفاد مراسل "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة البركة بدير البلح، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

وأضاف أن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف طائرات الاحتلال المسيّرة للمواطنين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، فيما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على محيط حي قديح شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، غالبيتهم إصاباتهم خطيرة، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي حي التفاح شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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