شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على خان يونس وبيت لاهيا

الحرب على غزة ، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على جنوبي وشمالي قطاع غزة، أوقعت عددًا من الشهداء، والجرحى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة باستشهاد 3 أشخاص وإصابة أربعة آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، شنت طائرة إسرائيلية مسيّرة غارة على منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما قصف منزل آخر في الحي الياباني غربي المدينة، في حين كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المدينة بالقذائف المدفعية.

كما استشهد شخصان وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على المناطق الشرقية لحي التفاح وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومخيم جباليا شمالي القطاع.

وأدت غارة على حي التفاح شرقي غزة إلى استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم أب وأبناؤه الستة، وقد قضوا بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلهم المكون من عدة طبقات.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الإثنين إلى 20 شهيدًا وأكثر من 50 مصابًا، بحسب إحصائية مجمعة للحالات التي تعاملت معها مستشفيات القطاع.

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