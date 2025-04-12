السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لعدة مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أوامر إخلاء جديدة لعدة مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، رسميا استكمال حصار رفح الفلسطينية وبناء محور "موراج" بقطاع غزة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

 

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وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي أمس: "نعمل معا لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وضمان الأمن والاستقرار للمنطقة. أولوياتنا الأولى تتمثل في وقف المذبحة والجنون الإسرائيلي بقطاع غزة. الدمار في القطاع يفوق الوصف وأرقام الضحايا والخسائر هي الأكبر في التاريخ المعاصر".

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 وتابع: "نرى نمطا جديدا من التصعيد الإسرائيلي حيث يسعى الاحتلال لتحقيق انتصار استراتيجي في غزة والضفة الغربية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لن يجلب الاستقرار للمنطقة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 26 شهيدا و106 مصابين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

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جيش الاحتلال خان يونس غزة قطاع غزة موراج الشعب الفلسطيني

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