هل نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار؟ خبير اقتصادي يوضح

سعر الدولار، قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي مستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مصر منذ 1976 إلى 2024 كانت تعاني من السوق الموازية للدولار.

سعر الصرف المرن

وأكد: أن الدولة نجحت في قتل السوق السوداء لـ الدولار وهو ما يُعتبر انتصارًا تاريخيًا، في ظل سياسة البنك المركزي والحكومة بدعم سياسة سعر الصرف المرن القائم على العرض والطلب.

الضمانة الاقتصادية المصرية للداخل والخارج

وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه من أجل إعطاء الضمانة الاقتصادية للداخل والخارج يجب أن يتم حلحلة وزيادة تسارع الوتيرة الحكومية في الرقمنة، فمصر ما زالت بها جهات حكومية لم تصل مسألة الرقمنة فيها إلى المستوى الذي نطمح إليه، ويمكن حل ذلك بعقد اجتماع بين رئيس الوزراء والوزراء وعمل ربط كامل بين الوزارات.

وأوضح أنه من الضروري ربط الجهات الحكومية من خلال النافذة الواحدة، مشيرًا إلى أن النافذة الواحدة الآن بها مشكلات بيروقراطية، ومن الضروري أن تتبع جميع المؤسسات وزارة الاستثمار، من أجل أن تكون الجهة المنوطة بتسهيل جميع إجراءات المستثمرين.

وأشار إلى أن مصر عليها أن تبدأ في إطلاق مبادرات ومنتديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع دول العالم، فهناك دول نجحت في ذلك مثل الهند والصين، ولا يجب أن نستقطب الدول الكبيرة فقط، ولكن يجب أيضًا استقطاب الدول التي يوجد بها تنمية شاملة.

وأكد أنه من الضروري أن يكون هناك منصة للاستثمار في مصر، متابعًا: "طول ما الدولة بتدخلها استثمارات فهي عاملة زي البيت المستقر، ولو الدخل قل بيحصل اضطراب".



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