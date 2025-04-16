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اقتصاد

خبيرة مصرفية تكشف توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025 (فيديو)

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

أسعار الفائدة، كشفت رانيا يعقوب الخبيرة المصرفية، عن توقعاتها لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال العام الجاري في ظل تراجع معدلات التضخم.

 

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدا

وقالت "يعقوب" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية": إن كل التوقعات تشير إلى تخفيض البنك المركزي في اجتماعه غدًا، أسعار الفائدة بنسبة 2% وهذا سيكون محفزًا للأسواق بشكل كبير.

 

انخفاض معدلات التضخم 

وأضافت أنه  لم يستطع البنك المركزي البدء في سياسة تخفيض أسعار الفائدة الفترة الماضية ولكن في هذه المرة مع انخفاض التضخم بصورة أكبر من المتوقع خفض أسعار الفائدة.

 

توقعات المؤسسات بشأن أسعار الفائدة حتى نهاية 2025

ولفتت إلى أن توقعات المؤسسات الدولية والمحلية تميل إلى خفض أسعار الفائدة إلى 6% حتى نهاية العام ولكن هناك تخوف من حدوث موجات تضخمية بسبب التعريفات الجمركية من إدارة ترامب، فهناك توقعات بخفضها 4% فقط حتى نهاية العام الجاري. 

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