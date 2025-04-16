الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس شعبة الذهب: سنشهد أرقاما قياسية جديدة في الأسعار الفترة المقبلة

ارتفاع كبير في أسعار
ارتفاع كبير في أسعار الذهب، فيتو

كشفت هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الذهب مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل الحرب التجارية العالمية والتعريفات الجمركية الأمريكية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "منذ بداية العام الجاري نشهد أرقاما قياسية عالمية في أسعار الذهب، ولم يكن أحد يتخيل أن تتحرك الأسعار بهذا الشكل؛ ولكن هذا انعكاس للقرارات الاقتصادية والتجارية والتعريفات الجمركية والظروف الجيوسياسية.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

سعر جرام الذهب، ولفت إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن للدول والأفراد، متوقعًا استمرار الذهب في الزيادة والصعود الفترة المقبلة ومن يريد الاستثمار فعليه بالإقبال على الشراء.

وأشار إلى أن المقومات التي ترفع أسعار الذهب لا تزال مستمرة، في ظل شبح الركود الاقتصادي والتضخم العالمي، والحرب التجارية العالمية، وبالتالي، هناك توقعات باستمرار المعدن الأصفر في الصعود.

ترتفع الأسعار في العام الجاري واعتبار الذهب من أفضل الملاذات الآمنة للمستثمرين.

وجاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24
 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5428 جنيهًا “بيع”، 5400 جنيه “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21
 

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4750 جنيهًا “بيع”، 4725 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18
 

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4071 جنيهًا “بيع”، 4050 جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 
 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38000 جنيه “بيع”، 37800 جنيه “شراء”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس شعبة الذهب شعبة الذهب أسعار الذهب الذهب ارتفاع اسعار الذهب سعر جرام الذهب

مواد متعلقة

ارتفاع جديد في أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء

بعد وصول الأونصة لـ 3300 دولار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

620 جنيها زيادة، أسعار سبائك الذهب تشتعل في الصاغة
ads

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

أول رد من شام الذهبي ابنة أصالة بعد غلق عيادتها لوجود أدوية مخالفة

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

هل نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار؟ خبير اقتصادي يوضح

رئيس شعبة الذهب: سنشهد أرقاما قياسية جديدة في الأسعار الفترة المقبلة

(بث مباشر) مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025

خبيرة مصرفية تكشف توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟ الإفتاء توضح

“إِذَا استنار العقل بالعلم أَنار الدنيا”، الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالمرور بظروف صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية