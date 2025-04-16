رئيس شعبة الذهب: سنشهد أرقاما قياسية جديدة في الأسعار الفترة المقبلة

كشفت هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الذهب مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل الحرب التجارية العالمية والتعريفات الجمركية الأمريكية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "منذ بداية العام الجاري نشهد أرقاما قياسية عالمية في أسعار الذهب، ولم يكن أحد يتخيل أن تتحرك الأسعار بهذا الشكل؛ ولكن هذا انعكاس للقرارات الاقتصادية والتجارية والتعريفات الجمركية والظروف الجيوسياسية.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

سعر جرام الذهب، ولفت إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن للدول والأفراد، متوقعًا استمرار الذهب في الزيادة والصعود الفترة المقبلة ومن يريد الاستثمار فعليه بالإقبال على الشراء.

وأشار إلى أن المقومات التي ترفع أسعار الذهب لا تزال مستمرة، في ظل شبح الركود الاقتصادي والتضخم العالمي، والحرب التجارية العالمية، وبالتالي، هناك توقعات باستمرار المعدن الأصفر في الصعود.

ترتفع الأسعار في العام الجاري واعتبار الذهب من أفضل الملاذات الآمنة للمستثمرين.

وجاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5428 جنيهًا “بيع”، 5400 جنيه “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21



بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4750 جنيهًا “بيع”، 4725 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18



أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4071 جنيهًا “بيع”، 4050 جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38000 جنيه “بيع”، 37800 جنيه “شراء”.

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