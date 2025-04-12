السبت 12 أبريل 2025
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ملفات وحوارات

وكالات التصنيف وخريطة الثقة في الاقتصاد العالمي.. «فيتش» تثبت مركز مصر الائتماني.. وتؤكد: «القاهرة» نجحت في الحفاظ على احتياطياتها الخارجية

وكالة فيتش
وكالة فيتش

وكالة فيتش، تلعب وكالات التصنيف الائتماني دورًا محوريًا في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والمؤسسات والشركات ومن بين هذه الوكالات، تبرز "فيتش" كواحدة من أعرق وأهم الجهات التي ترسم خريطة الثقة في الاقتصاد العالمي.

واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانة رفيعة كمصدر رئيسي للمعلومات والتحليلات المالية التي يعتمد عليها المستثمرون وصناع القرار حول العالم وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتزايد أهمية فهم طبيعة عمل هذه الوكالات، وكيفية تأثير تقييماتها على الأسواق، خاصة في الدول النامية ومن هنا، تأتي هذه الورقة لتسليط الضوء على وكالة موديز كنموذج، ودراسة دورها وأدواتها وتأثيرها على الاقتصاد الكلي والجزئي.

"فيتش" تثبت تصنيف مصر الائتماني

 ثبتت وكالة التصنيف الائتماني" فيتش" التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

اقرأ التالى: فيتش تتوقع اتساع العجز في الحساب الجاري للاقتصاد المصري

 

فيتش - فيتو 
فيتش - فيتو 

أسباب تثبيت التصنيف

وقالت الوكالة في تقرير حسب “العربية” إن العوامل الإيجابية مثل حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبيًا، والنمو المحتمل المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، والدعم القوي من شركاء دوليين وثنائيين دعمت التصنيف الائتماني لكن هناك تحديات وازنتها ما أدى لتثبيت التصنيف.

وأوضحت أن تلك التحديات تكمن في ضعف الوضع المالي الحكومي، خاصةً بسبب نسبة الفائدة المرتفعة إلى الإيرادات، والاحتياجات الكبيرة من التمويل الخارجي، وتذبذب تدفقات الأموال الساخنة، إلى جانب ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية.

مصر نجحت في الحفاظ على احتياطياتها الخارجية

وأشارت إلى أن مصر نجحت في الحفاظ على احتياطياتها الخارجية بعد الدفعة التي تلقتها في الربع الأول من 2024 نتيجة صفقة رأس الحكمة، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدين المحلي.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية بقيمة 12.4 مليار دولار منذ بداية 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار في مارس 2025. 

كما تحسن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بشكل واضح من عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض بـ2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز بـ1.9 مليار دولار في فبراير 2025، ولفتت إلى أن هذا التراجع تزامن مع خروج معتدل لرؤوس الأموال، مما ساعد على الحد من تدهور سعر صرف الجنيه. 

فيتش تتوقع اتساع العجز في الحساب الجاري للاقتصاد المصري

وتوقعت وكالة فيتش فى تقرير لها  أن يتسع العجز في الحساب الجاري بمقدار 0.2% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2025 (المنتهية في يونيو 2025) ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي للاقتصاد المصرى، ثم ينخفض إلى 4.0% في السنة التالية، بدعم من تعافٍ تدريجي في عجز قطاع الطاقة نتيجة عودة جزئية لاستثمارات شركات الطاقة العالمية، وتراجع تكلفة استيراد الغاز.

 

فيتش - فيتو 
فيتش - فيتو 

15 مليار دولار استثمارات أجنبية

وتوقعت فى تقرير لها حسب “العربية” ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار تعادل 3.8% من الناتج المحلي في السنة المالية 2026، مدفوعة بضخ استثمارات عقارية جديدة من دول الخليج، وأن تنتهي السنة المالية 2026 باحتياطيات تغطي 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية، مقارنة بنحو 5.1 شهر في 2024، وهو مستوى قريب من متوسط الدول ذات التصنيف "B".

تعافٍ بنسبة 60% في إيرادات قناة السويس

وقالت فيتش إن التأثير الاقتصادي الأساسي للصراعات الإقليمية المستمرة ينعكس في تراجع إيرادات قناة السويس، والتي تتوقع أن تتعافى جزئيًا فقط خلال السنة المالية 2026، لتصل إلى 60% فقط من مستواها في عام 2023.

وذكرت أن تصاعد الصراع يمثل خطرًا متوسطًا على إيرادات السياحة، التي أظهرت مرونة واضحة وارتفعت بنسبة 5% في السنة المالية 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 9% في العام المالي المقبل.
 

فيتش - فيتو 
فيتش - فيتو 

 

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر عند "B-/B"

جدير بالذكر ايضا أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز منذ ساعات قليلة تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة، وتثبت تصنيفها الائتماني عند "B-/B".

وأضافت الوكالة أن متطلبات التمويل الخارجية والداخلية المرتفعة لمصر تجعلها عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية.

اقرأ التالى.. ستاندرد آند بورز توضح موقف الدين الحكومي المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية

الوكالات - فيتو 
الوكالات - فيتو 

 

التزام مصر بالإصلاحات

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات توازن بين التزام مصر بالإصلاحات والتعرض لتباطؤ النمو العالمي وتقلبات ظروف التمويل.

وأضافت أن الخطوات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي تم اتخاذها مؤخرًا، تسببت في تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية، ونظرًا للعجز المالي والخارجي المزدوج لمصر، وارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية، وارتفاع تكلفة ديونها، دفعت الصدمة العالمية الجديدة الوكالة إلى تعديل نظرتها المستقبلية بشأن التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر.

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