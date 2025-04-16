مواصفات سيارات هيونداي STARIA الهايبرد بالسوق المصرية

طرح الوكيل المحلي لسيارات هيونداي في مصر، سيارة هيونداي STARIA الهايبرد، متعددة الاستخدامات (MPV) المجهزة بتقنيات ذكية.

مواصفات تصميم سيارات هيونداي STARIA

حصلت سيارة هيونداي STARIA، على عديد من الأطوال تلائم السوق المصري، حيث يبلغ الطول الكلي للسيارة 5,255 مم، والعرض الكلي 1,970 مم، بينما يصل الارتفاع الكلي إلى 1,990 مم، كما تتمتع السيارة بقاعدة عجلات تمتد إلى 3,275 مم.

يبلغ ارتفاع المركبة عن الأرض 186 مم، وتأتي سعة خزان الوقود 65 لترًا، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 7.5 لتر لكل 100 كم. أما بالنسبة للسعة التخزينية لصندوق الأمتعة، فهي تتراوح بين 117 و431 لترًا.



حيث يتميز التصميم الخارجي بخطوط انسيابية جذابة وواجهة أمامية جريئة تضم مصابيح LED بالكامل لإضفاء طابع عصري مميز، ويعتمد التصميم على فكرة "الانحناءة الواحدة" التي تمنح السيارة مظهرًا متماسكًا وأنيقًا، مما يجعلها تحفة فنية على الطرق.

القدرة والأداء في سيارة هيونداي STARIA

تتميز سيارة هيونداي STARIA بنظام توجيه MDPS (Motor Driven Power Steering) الذي يضمن تجربة قيادة سلسة ودقيقة. أما بالنسبة لنظام التعليق الأمامي، فهو من نوع Macpherson Strut، مما يعزز من ثبات السيارة وراحتها على الطريق، في حين يأتي نظام التعليق الخلفي بنظام Multi-Link.





فيما يتعلق بالقدرة والأداء، تتميز هيونداي STARIA بمحرك هايبرد قوي يوفر سعة لترية 1.6T-GDI HEV، متصل بناقل حركة 6 سرعات AT-HEV، مع أقصى قوة حصانية (hp) للموتور البنزين 158 / 5500، وأقصى قوة حصانية (hp) للموتور الكهربائي 72 / 1,700 - 2,600، وأقصى عزم حصاني مجمع (NM) 265 / 1,500 - 3,500.

مواصفات الأمن والسلامة للسيارات

تتمتع سيارة هيونداي STARIA بمجموعة من الأنظمة التي تضمن أقصى درجات الأمان، تشمل السيارة وسائد هوائية أمامية، جانبية وستائرية، بالإضافة إلى نظام مكابح مضادة للانغلاق (ABS).

وتوفر الرؤية 360° للسيارة صورة شاملة لمحيطها، كما تضم السيارة أيضًا نظام "تحذير النقطة العمياء" لتحذير السائق من المركبات في النقاط العمياء، كما تتميز بخاصية المحافظة على الحارة المرورية للحفاظ على السيارة ضمن المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ.

التجهيزات الداخلية في سيارة هيونداي STARIA

تتمتع سيارة هيونداي STARIA بتجهيزات داخلية فاخرة ومريحة، حيث تأتي بعجلة قيادة مكسوة بالجلد مع خاصية التسخين. تضم السيارة فرش جلد للمقاعد وأعتاب داخلية من الكروم، مما يضيف لمسة من الفخامة للمقصورة. كما تحتوي على مخرج كهربائي في صندوق الأمتعة وشاحن USB أمامي وخلفي لتلبية احتياجات الأجهزة الإلكترونية.



تتميز السيارة أيضًا بعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، ما يتيح للسائق ضبط وضعية القيادة بسهولة. أما بالنسبة للمقاعد، فهي مزودة بخاصية التعديل الكهربائي لكرسي السائق والراكب الأمامي. تشمل السيارة أيضًا مقاعد بخاصية الاسترخاء في الصف الثاني، وتبريد للمقاعد الأمامية مع خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية والخلفية. وتوفر السيارة ستائر خلفية لمزيد من الخصوصية والراحة أثناء القيادة.

وسائل الراحة في سيارة هيونداي STARIA

تتمتع سيارة هيونداي STARIA بمجموعة من وسائل الراحة التي تعزز من تجربة القيادة. تشمل السيارة اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، مما يتيح للسائق تخصيص الأداء ليناسب مختلف الظروف.

كما تضم مثبت سرعة ذكي لضبط السرعة بشكل تلقائي بما يتماشى مع ظروف الطريق.

تتضمن السيارة حساس إضاءة وحساس مطر أتوماتيكي، مما يساعد في تحسين الراحة أثناء القيادة في ظروف الطقس المتغيرة.

كما تتمتع بفتحة سقف بانورامية مزدوجة، مما يوفر تجربة قيادة مفتوحة وأكثر إشراقًا.

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