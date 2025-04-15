الثلاثاء 15 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار ومواصفات أرخص سيارة بالسوق المحلي

سيارات جاك
سيارات جاك

تراجعت اليوم الثلاثاء، أسعار سيارات جاك JS2 الجديدة موديل 2025، في السوق المصري، ولقبت بأرخص سيارة محليا بعد تراجع أسعار سيارتها خلال شهر إبريل لعام 2025. 
 

أسعار سيارات جاك JS2 في أبريل الجاري
 

ووفقا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية الوكيل المحلي للعلامة التجارية جاك، أخطر جميع الموزعين والتجار  بالانخفاض  الذي  طبق علي سيارات جاك JS2 ونرصده في التقرير التالي:
 

الفئة سمارت انخفض سعرها من 794,900 ألف جنيه إلى 739.900 ألف جنيه بتراجع 55 ألف جنيه

 

مواصفات محرك سيارات جاك JS2
 

حصلت سيارات  جاك JS2 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك CVT. وكانت السيارة تعرف في السابق باسم جاك S2 , ولكن تحول اسمها الآن الي JS3 مثل تسمية باقي طرازات جاك.

وزودت بقاعدة عجلات بطول 2.490 متر وخلوص أرضي 200 مم ووزن اجمالي 1550 كجم وسعة الشنطة الخلفية 450 لتر وخزان وقود سعة 42 لتر مع اطار احتياطي كامل الحجم.

 

مواصفات الأمن والسلامة  لسيارات  جاك S2  


 2 وسائد هوائية أمامية ومراقبة للضغط بالاطارات ومانع للسرقة وفرامل ABS وEBD 

نظام الثبات الإلكتروني 

نظام زيادة التحكم في المرتفعات مع جناح خلفي 

وإشارات ضوئية بالمرايا الجانبية وحامل أمتعة وجنوط سبور ألومنيوم وإضاءة نهارية

ومصابيح ضباب أمامية وخلفية وزجاج كهرباء 

ومرايا جانبية بضبط كهربائي وسخانات بالمرايا الجانبية ومساحة خلفية وحساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية.

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