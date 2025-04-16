البنك المركزي الكندي يبقي على أسعار الفائدة عند 2.75%

أبقى بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75 في المئة، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

الاقتصاد الكندى

ومع دخول عام 2025، كان الاقتصاد الكندي في وضع قوي، مع اقتراب التضخم من هدف 2٪ ونمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة بسبب السياسات سريعة التطور والتأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.

خفض أسعار الفائدة في مارس

وكان بنك كندا، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2025، في خطوة تحذيرية لمواجهة تداعيات التوترات التجارية المتصاعدة.

وأكد بنك كندا، في بيانه، أنه يتعامل بحذر مع أية خطوات مستقبلية لتعديل السياسة النقدية، مشيرًا إلى ضرورة موازنة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف مع التأثيرات السلبية لتباطؤ الطلب المحلي والعالمي.

وتأتي هذه السياسة الحذرة في وقت تتزايد فيه المخاوف من ركود اقتصادي محتمل، خاصة في ظل استمرار الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا مؤقتًا للرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، لا تزال الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم الكندية قائمة، ما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الكندي.

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