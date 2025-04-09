التجارة العالمية تتوقع تراجع التبادل التجاري بين الصين وأمريكا بنسبة 80%

أعلنت رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا أن حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وفقا لتوقعات أولية للمنظمة، قد يتراجع بنسبة 80% بسبب الرسوم الجمركية.

وقالت أوكونجو-إيويالا في بيان نُشر على موقع المنظمة: "تُشكل التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين خطرا كبيرا بانخفاض حاد في التجارة الثنائية.

ووفقا لتوقعاتنا الأولية، قد ينخفض ​​حجم التجارة بين البلدين بنسبة تصل إلى 80%".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في وقت سابق أن الرسوم الجمركية الإضافية على البضائع الصينية بنسبة 104% تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وكانت النسبة قد حُددت سابقا بـ34%، إلا أن بكين فرضت رسوما مماثلة، ما دفع ترامب إلى اتخاذ قرار بزيادة النسبة إلى أن تتخلى بكين عن إجراءاتها المضادة.

ثم أعلنت الصين اليوم أنها سترفع الرسوم الإضافية على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84% اعتبارا من 10 أبريل.

وردا على ذلك رفع ترامب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 125%، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية" على حد تعبيره.

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