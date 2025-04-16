توقعات جديدة حول أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية من وكالة فيتش

أعلنت وكالة فيتش عن توقعاتها لأسعار الفائدة القادمة في المركزي الأمريكي والأوروبي، بالتزامن مع اقتراب عقد اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم للإعلان عن السياسة النقدية.

وفي تقريرها الصادر اليوم، توقعت وكالة Fitch، أنه من المحتمل أن ينتظر الاحتياطي الفدرالي الأميركي حتى الربع الرابع من العام 2025 قبل خفض معدلات الفائدة.

وكالة فيتش

وأوضحت الوكالة أن هذه التوقعات تأتي على الرغم من تدهور توقعات النمو في الولايات المتحدة.

أسعار الواردات والتضخم للأسر الأمريكية

وذكرت أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الواردات بشكل حاد، "وشهدت توقعات التضخم للأسر الأمريكية على المدى المتوسط ​​ارتفاعًا مقلقًا خلال الشهرين الماضيين".

توقعات الفائدة الأوروبية

وقالت الوكالة: "ومع ذلك، فإن الضعف المفاجئ للدولار الأميركي أتاح مجالًا أكبر للبنوك المركزية الأخرى لتخفيف سياساتها النقدية، ونتوقع الآن تخفيضات أكبر في معدلات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ومن الأسواق الناشئة".

اجتماعات الفيدرالى الأمريكي

ويعقد اجتماع الفيدرالى الأمريكي خلال يوم 6 و7 مايو، والاجتماع الرابع خلال العام مقرر عقدها يومي 17 و18 من شهر يونيو.

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