الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الاحتياطي الفيدرالي ينتظر المزيد من الوضوح حول تأثير الرسوم

باول
باول

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي "في وضع جيد" يسمح للمسؤولين "بالانتظار لمزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على السياسة النقدية".

توقعات بارتفاع معدلات التضخم

جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نادي شيكاغو الاقتصادي اليوم الأربعاء،  وأكد باول أنه "مع اكتسابنا فهمًا أفضل للتغيرات في السياسة، سيتوفر لدينا معرفة أفضل بالتأثيرات على الاقتصاد، وبالتالي على السياسة النقدية".

 وأوضح باول أن التعريفات الجمركية من المرجح جدًا أن تُسبب "ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم. كما قد تكون آثار التضخم أكثر ترسخًا".

ولفت باول إلى أن تجنب هذه النتيجة سيعتمد على "حجم التأثيرات، وعلى المدة التي تستغرقها حتى تنتقل بالكامل إلى الأسعار، وفي نهاية المطاف، على الحفاظ على توقعات التضخم على المدى الأطول ثابتة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي الاميركي السياسة النقدية المركزي الأميركي الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول توقعات التضخم
ads

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

أول رد من شام الذهبي ابنة أصالة بعد غلق عيادتها لوجود أدوية مخالفة

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

هل نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار؟ خبير اقتصادي يوضح

رئيس شعبة الذهب: سنشهد أرقاما قياسية جديدة في الأسعار الفترة المقبلة

(بث مباشر) مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025

خبيرة مصرفية تكشف توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟ الإفتاء توضح

“إِذَا استنار العقل بالعلم أَنار الدنيا”، الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالمرور بظروف صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية