الاحتياطي الفيدرالي ينتظر المزيد من الوضوح حول تأثير الرسوم

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي "في وضع جيد" يسمح للمسؤولين "بالانتظار لمزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على السياسة النقدية".

توقعات بارتفاع معدلات التضخم

جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نادي شيكاغو الاقتصادي اليوم الأربعاء، وأكد باول أنه "مع اكتسابنا فهمًا أفضل للتغيرات في السياسة، سيتوفر لدينا معرفة أفضل بالتأثيرات على الاقتصاد، وبالتالي على السياسة النقدية".

وأوضح باول أن التعريفات الجمركية من المرجح جدًا أن تُسبب "ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم. كما قد تكون آثار التضخم أكثر ترسخًا".

ولفت باول إلى أن تجنب هذه النتيجة سيعتمد على "حجم التأثيرات، وعلى المدة التي تستغرقها حتى تنتقل بالكامل إلى الأسعار، وفي نهاية المطاف، على الحفاظ على توقعات التضخم على المدى الأطول ثابتة".

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