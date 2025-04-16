تصريح للرئيس اللبناني يفجر أزمة دبلوماسية بين بيروت وبغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، استدعاء السفير على الحبحاب، السفير اللبناني في بغداد.

استدعاء السفير اللبناني في بغداد

ووفق وكالة الأنباء العراقية "واع"، تم استدعاء السفير اللبناني في بغداد، على الحبحاب، للتعبير عن عدم ارتياح العراق لتصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن الحشد الشعبي.

الحشد الشعبي، فيتو



وقالت الخارجية العراقية، فى سياق التنديد بتصريحات جوزيف عون، بشأن الحشد الشعبى أنه كان الأجدر بلبنان عدم إقحام العراق بأزمة لبنان الداخلية.

العراق يعبر عن رفضه لتصريحات الرئيس اللبناني

وشددت الخارجية العراقية، على رفض "استخدام أحد مؤسسات دولتها أثناء الحديث عن دمج حزب الله بالجيش"، مؤكدة أن الحشد الشعبي جزءُ مهم من المنظومة الأمنية العسكرية في العراق.

يشار إلى أن الرئيس اللبناني جوزف عون، قد قال فى تصريحات سابقة له، بأنه لن يحصل أي استنساخ لتجربة الحشد الشعبي العراقية في لبنان، ولن يجري استحداث وحدة مستقلة من مقاتلي الحزب داخل الجيش اللبناني، بل يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش اللبناني والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب الأهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.