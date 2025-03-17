الإثنين 17 مارس 2025
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خارج الحدود

الرئيس اللبناني: أعطيت توجيهاتي للجيش بالرد على مصادر النيران

الرئيس اللبناني،
الرئيس اللبناني، فيتو

 قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء اليوم الإثنين، إن ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره.

وأضاف الرئيس اللبناني: "لقد أعطيت توجيهاتي للجيش بالرد على مصادر النيران.. كما طلبت من وزير الخارجية التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأزمة بما يضمن سيادة البلدين".

 

سوريا تتوعد جماعة حزب الله

 واستهدفت القوات السورية، مساء أمس الأحد، بالمدفعية والصواريخ مواقع حزب الله على الحدود السورية اللبنانية.

 

وقالت وزارة الدفاع السورية، مساء أمس الأحد، إن دمشق ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من قبل جماعة ‎حزب الله اللبنانية.

وبحسب شبكة «العربية»، فأن الجيش السوري يستعد لحشد قوات على الحدود مع ‎لبنان بعد دخول حزب الله الحدود السورية وقتل 3  من منتسبي وزارة الدفاع.

 

اشتباكات على الحدود اللبنانية بين القوات السورية ومسلحين لبنانيين

وأفادت وكالات إخبارية، مساء أمس الأحد، نقلا عن مصدر أمني سوري بوقوع اشتباكات على الحدود اللبنانية بين قوات من وزارة الدفاع السورية ومسلحين لبنانيين.

من جانبه نفى  حزب الله اللبناني ما يتم تداوله عن علاقة له بالأحداث على الحدود السورية.

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