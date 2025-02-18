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خارج الحدود

الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية كبرى في الصحراء ضد تنظيم داعش بالعراق

الحشد الشعبى، فيتو
الحشد الشعبى، فيتو

 انطلقت اليوم عملية كبرى في الصحراء العراقية الممتدة بين نينوى وصلاح الدين والأنبار، من ثلاثة محاور ضد تنظيم داعش الإرهابي.

 

عملية كبرى من ثلاثة محاور في عمق الصحراء العراقية 

 وبحسب البيان الصادر عن مديرية الإعلام العامة للحشد الشعبي، إن "قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي أطلقت بالاشتراك مع الجيش العراقي، عملية كبرى من ثلاثة محاور في عمق الصحراء الكبرى الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار".

 

أقسام العمليات والاستخبارات والإعلام والاتصالات 

وبينت أن "العملية يشارك فيها ألوية 21، 44، 60 بالحشد مع ألوية من الفرقة 20 بالجيش العراقي، بالإضافة إلى أقسام العمليات والاستخبارات والإعلام والاتصالات ومعاونية الاستخبارات للحشد الشعبي والطبابة والهندسة العسكرية في قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي".

 

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الصحراء العراقية داعش الحشد الشعبي

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