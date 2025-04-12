السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

الرئيس اللبناني: لا يحمي بلادنا إلا جيشنا وأي سلاح خارجي يعرضنا للخطر

جوزيف عون، فيتو
جوزيف عون، فيتو

حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت من أن أي سلاح خارج إطار الدولة يعرض مصلحة  لبنان إلى الخطر، وذلك على وقع الجدل المرتبط بنزع سلاح حزب الله، المدعومة من إيران.

وجاء تحذير الرئيس عون في خطاب من بعبدا، التابعة لمحافظة جبل لبنان، بمناسبة مرور 50 عامًا على اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، على ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال الرئيس عون: "طالما أننا مجمعون على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه أن يُعرّض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب، فقد آن الأوان لنقول جميعا: لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية".

وقالت جماعة حزب الله، مؤخرًا، إنها مستعدة للدخول في محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن استراتيجية وطنية للدفاع.

ونفى نائب عن الجماعة الادعاءات حول تهريب الجماعة للسلاح عبر مرفأ بيروت، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، حينها.

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