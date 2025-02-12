الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

لتقريب وجهات النظر، وزير الخارجية السوري يزور بغداد خلال الأيام المقبلة

الشيباني، فيتو
الشيباني، فيتو

كشف مصدر في وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، سيلبي دعوة رسمية لزيارة بغداد خلال أيام.

 وزير الخارجية السوري يعتزم زيارة بغداد 

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن الخارجية العراقية سلمت وزير الخارجية السوري دعوة رسمية من الحكومة العراقية لزيارة بغداد".

وأضاف أن الوزير السوري أبلغ الخارجية العراقية بتلبية الدعوة، وأنه سيزور العراق خلال الأيام القليلة المقبلة بعيد ترتيب الإجراءات الرسمية".

ووفق المصدر، فإنه سيتم خلال زيارة الوزير السوري بحث مستقبل العلاقات بين البلدين، والتركيز على القضايا المشتركة المتعلقة بأمن الحدود ومحاربة تنظيم داعش.

حراك دولي يسعى لتقريب وجهات النظر

وأشار إلى حراك دولي يسعى لتقريب وجهات النظر بين الحكومة العراقية والحكومة السورية الجديدة".

وأوضح المصدر، الذي طلب حجب اسمه، أنه "سيتم خلال الزيارة التفاهم بشأن دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع، لحضور القمة العربية التي ستنعقد في بغداد في أبريل المقبل".

وأكد أن العراق سيوجه دعوة رسمية للشرع لحضور القمة، التزامًا بالنظام الداخلي للجامعة العربية والقوانين الدولية.

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