أخبار الفن اليوم: الخطيب يشهد على عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال.. رد صادم من المهن الموسيقية على واقعة محمد رمضان.. شخصية أحمد مكي بمسلسل كارثة طبيعية

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الاحداث الهامة وكانت كالتالي:

احتفل الفنان أحمد زاهر بعقد قران ابنته الفنانة ليلى زاهر، على المنتج هشام جمال، حيث أقيم الحفل بقصر محمد على بمنطقة المنيل، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم.

خرج أعضاء نقابة المهن الموسيقية، عن الصمت لحسم أزمة الفنان محمد رمضان، بعد ظهوره بملابسه غير لائقة في حفله الأخير بأمريكا.

وكشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية لـ “فيتو”، القرار النهائي في واقعة الفنان محمد رمضان، وحقيقة حصوله على تصريح بشأن حفله في أمريكا، والتى أثارت الجدل

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إننا لا نعلم شيئا عن لجنة الدراما والإعلام، وأنا متحفظ على تصريح متحدث الوزراء الذي قال فيه إذا ارتأت اللجنة حاجة لنا بها سيتواصلوا معنا".

يسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة دورة الدكتور أشرف زكي، يوم الخميس المقبل 17 إبريل، بحفل ختام يتم تكريم فيه العروض الفائزة إلى جانب عدد كبير من النجوم.

انضمت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص إلى فريق عمل فيلم "إن غاب القط"، بطولة النجم آسر ياسين.



الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم: أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، إلى جانب عدد من الفنانين.

طرح النجم رامي جمال، منذ قليل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي بعنوان “مش مجرد حب".



الأغنية من كلمات رمضان محمد، ألحان محمود أنور، توزيع أسامة الخطيب، ميكس وماستر محمد مجدي.

حسين فهمي، كشف الفنان حسين فهمي، كواليس لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لمصر، وأبرز اهتمامات ماكرون.



وقال حسين فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: إن ماكرون عبر عن رغبته في وجود فرع لسينما تك الموجود في باريس في مصر.

يظهر الفنان أحمد مكي كضيف شرف في مسلسل كارثة طبيعية الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية عميل في شركة اتصالات يعمل بها محمد سلام مهندس إلكترونيات.

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