حسين فهمي يوجه رسالة شكر للرئيس الفرنسي ماكرون على دعوة العشاء ودعمه لفلسطين

وجه الفنان حسين فهمي رسالة شكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنشر صورة تجمعهما فلى صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وكتب: شكرا السيد الرئيس إيمانويل ماكرون على دعوة العشاء، شكرا على المواضيع الشيقة التي تحدثنا فيها وشكرا لك على موقفك العظيم المتضامن مع الشعب الفلسطيني".

يذكر أن الرئيس الفرنسي "ماكرون" وصل مصر في زيارة تاريخية له، وزار العديد من المناطق الأثرية وبدايتها الحسين والمتحف الكبير، ومطبعة المعهد الفرنسي بالقاهرة، وتفقد هطوط المترو والمونوريل بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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