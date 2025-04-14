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ثقافة وفنون

رامي جمال يطرح أحدث أغانيه "مش مجرد حب" (فيديو)

بوستر أغنية مش مجرد
بوستر أغنية مش مجرد حب، فيتو

طرح النجم رامي جمال، منذ قليل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي بعنوان “مش مجرد حب". 

أغنية مش مجرد حب 

الأغنية من كلمات رمضان محمد، ألحان محمود أنور، توزيع أسامة الخطيب، ميكس وماستر محمد مجدي. 

ألبوم رامي جمال الجديد 

وكان المطرب والملحن رامي جمال قد أعلن تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح خلال شهر يناير الماضي. 

وكتب رامي منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "حبايبي الغاليين كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت إن شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب وشوفت إن العيد يعتبر بداية الصيف ووقت جميل إن الألبوم يلحق يتسمع". 

وأضاف: “وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت ف منها أريح شوية وأركز شوية وبالمرة أوحشكم شوية قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة اكتر ولا فرحانه اكتر ولا نص ونص”.

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