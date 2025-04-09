شاهد، دار رعاية الفنانين المسنين من الداخل بحضور النقيب أشرف زكي

وصل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إلى مقر دار رعاية كبار السن من الفنانين والممثلين بمدينة 6 أكتوبر.

وتفقد أشرف زكي بصحبة الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة الممثلين، دار الرعاية والتقيا عددا من المقيمين بالدار، ويتحدث زكي في مؤتمر صحفي عن تطوير الدار خلال الفترة القادمة.

افتتاح دار رعاية الفنانين

كانت نقابة نقابة المهن التمثيلية افتتحت أول دار رعاية لكبار السن من الفنانين في نهاية عام 2022، بقيادة النقيب أشرف زكي.

وتهدف الدار إلى توفير حياة كريمة لكبار السن من الفنانين الذين أثروا الفن المصري وتركوا بصماتهم في الحياة الفنية والثقافية، وحمايتهم من تقلبات ظروف الحياة في نهاية العمر.

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