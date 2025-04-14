رامي جمال يطرح أغنية "مش مجرد حب" الليلة

يطرح المطرب رامي جمال مساء اليوم الإثنين 14 أبريل الجاري، أحدث أعماله الغنائية والتي تأتي بعنوان "مش مجرد حب"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغاني رامي جمال

وكان رامي جمال قد طرح يوم الخميس الماضي أغنيته "يا قلبي مين" ضمن الأغاني الجديدة التي يطرحها خلال الفترة الحالية قبل إطلاق ألبومه الجديد في موسم الصيف الجاري.

ألبوم رامي جمال الجديد

وكان المطرب والملحن رامي جمال قد أعلن تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح خلال شهر يناير الماضي.

وكتب رامي منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "حبايبي الغاليين كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت إن شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب وشوفت إن العيد يعتبر بداية الصيف ووقت جميل إن الألبوم يلحق يتسمع ".

وأضاف: “وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت ف منها أريح شوية وأركز شوية وبالمرة أوحشكم شوية قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة اكتر ولا فرحانه اكتر ولا نص ونص”.

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