حسين فهمي: ماكرون محب لنجيب محفوظ وأغاني أم كلثوم وداعم للأفلام القديمة

حسين فهمي، كشف الفنان حسين فهمي، كواليس لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لمصر، وأبرز اهتمامات ماكرون.

رغبة ماكرون في افتتاح فرع لسينما تك في مصر

وقال حسين فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: إن ماكرون عبر عن رغبته في وجود فرع لسينما تك الموجود في باريس في مصر.

دعم ماكرون لمشروع ترميم الأفلام القديمة

وأضاف أن ماكرون سيكون له دور في دعم مشروع ترميم الأفلام المصرية القديمة بالأبيض والأسود، ودون في أوراقه اهتمامه بالمشروع ".

حب ماكرون لنجيب محفوظ واستماعه لأم كلثوم

ولفت إلى أن ماكرون محب للأديب العالمي نجيب محفوظ ويسمع لأغاني أم كلثوم، وأنه أظهر اهتمامه بأسمهان"، مشيرًا إلى أن ماكرون أعطاه القلم الذي كان يدون به في "النوتة" الخاصة به وطالبه بالاحتفاظ به.

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