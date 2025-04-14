رد صادم من نقابة المهن الموسيقية على واقعة محمد رمضان

خرج أعضاء نقابة المهن الموسيقية، عن الصمت لحسم أزمة الفنان محمد رمضان، بعد ظهوره بملابسه غير لائقة في حفله الأخير بأمريكا.

وكشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية لـ “فيتو”، القرار النهائي في واقعة الفنان محمد رمضان، وحقيقة حصوله على تصريح بشأن حفله في أمريكا، والتى أثارت الجدل

وقال المصدر، إن “محمد رمضان”، لم يحصل على تصريح للغناء خارج مصر، لأن الأمر ليس له علاقة بالنقابة، مشيرًا إلى أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في الأمر

وأشار المصدر، إلي أن الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، لم يصدر أي قرار بشأن الواقعة، موضحًا أن المسؤول في التحقيق معه، هو نقابة المهن التمثيلية لأنه عضو عامل بها.

على الجانب الآخر، أعلن الكاتب الصحفي سيد محمود، المستشار الإعلامي لإتحاد النقابات الفنية، عن نية النقابات الفنية الثلاثة بإحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب إطلالته في مهرجان كوتشيلا، الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب سيد محمود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: "إلحاقا بما سبق عن محمد رمضان، سيتخذ اتحاد النقابات الفنية إجراء حول ما قام به الفنان محمد رمضان في حفله بأمريكا، عند التيقن بالصور والفيديوهات للحفل، والتحقيق معه حول الواقعة، بحضور النقباء الثلاثة، ورئيس اتحاد النقابات الفنية.. كونه فنانا ويمثل صورة الفن المصري".

وصدم الفنان محمد رمضان، الجمهور، باللوك الذي ظهر به مؤخرا، خلال إحيائه حفلا ضمن فاعليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر “رمضان” بملابس مستوحاة من الزي الفرعوني، وغطاء للصدر يشبه بدل الرقص الشرقي المصري.

مهرجان كوتشيلا الموسيقي

"كوتشيلا"، هو مهرجان سنوي خاص بالموسيقى والفنون، يقام بصفة دورية كل عام، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من 12 أبريل إلى 21 من الشهر ذاته.

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