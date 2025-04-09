مهرجان الفضاءات المسرحية يحتفي بأشرف زكي والراحل سعد أردش في أكاديمية الفنون (صور)

عقد مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة أمسية فكرية مميزة بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون استمرارا للاحتفاء الخاص بالفنان أشرف زكي، والتي تحمل الدورة الأولى من المهرجان اسمه.

الاحتفاء بأشرف زكي

ووقع الدكتور أشرف زكي على كتابه الذي صاغته الدكتورة ياسمين عبد الحسيب وشاركها في تحريره كريم صقر وطارق حبيب وهو أول الإصدارات المطبوعة في المهرجان.

تكريم اسم سعد أردش

وبالفقرة الثانية كان تكريم اسم الراحل الدكتور سعد أردش في مئويته وتحدث الدكتور جهاد أبو العنين عنه كأستاذ في معهد فنون مسرحية، موضحا أن الراحل كان دائما يعطي ويدعم أولاده الأكاديميين حتى يكتسبوا الخبرة من خلال المشاركة في تقييم الطلاب وغيره من الأمور الأكاديمية.

وروى أبو العنين تفاصيل عن الجانب الإنساني في حياة اردش وتعامله مع الطلاب، مشيرا إلى أن الفرق بين أستاذ وأستاذ هو التعامل الإنساني قبل العلمي او الأكاديمي.

جدير بالذكر أن الأمسية جاءت بحضور كل من: دكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المهرجان، الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان، والمخرج محمد النقلي، ودكتور ياسر علام رئيس اللجنة العلمية بالمهرجان، والفنان عزوز عادل عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.







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