تعرف على شخصية أحمد مكي في مسلسل كارثة طبيعية

يظهر الفنان أحمد مكي كضيف شرف في مسلسل كارثة طبيعية الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية عميل في شركة اتصالات يعمل بها محمد سلام مهندس إلكترونيات.

وكشف مصدر مقرب من محمد سلام، أنه من المفترض أن يعرض مسلسل “كارثة طبيعية”، خلال موسم الصيف الدرامي، ولن يتم تأجيله لشهر رمضان المقبل، خاصة أنه تم الانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل، وأصبح جاهزا للعرض.

وأضاف المصدر أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، وهذا ما يؤهله للعرض خارج الموسم الرمضاني، ومن المفترض أن يعرض عبر شاشة القنوات الفضائية وأحد المنصات.

تفاصيل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام وحمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.