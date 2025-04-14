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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية أحمد مكي في مسلسل كارثة طبيعية

أحمد مكي
أحمد مكي

 يظهر الفنان أحمد مكي كضيف شرف في مسلسل كارثة طبيعية الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية عميل في شركة اتصالات يعمل بها محمد سلام مهندس إلكترونيات.

وكشف مصدر مقرب من محمد سلام، أنه من المفترض أن يعرض مسلسل “كارثة طبيعية”، خلال موسم الصيف الدرامي، ولن يتم تأجيله لشهر رمضان المقبل، خاصة أنه تم الانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل، وأصبح جاهزا للعرض.

وأضاف المصدر أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، وهذا ما يؤهله للعرض خارج الموسم الرمضاني، ومن المفترض أن يعرض عبر شاشة القنوات الفضائية وأحد المنصات.

 

تفاصيل “كارثة طبيعية”

 مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

 

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام وحمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

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أحمد مكي كارثة طبيعية محمد سلام اخبار الفن
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