محمود الخطيب يشهد على عقد قران ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال (فيديو وصور)

احتفل الفنان أحمد زاهر بعقد قران ابنته الفنانة ليلى زاهر، على المنتج هشام جمال، حيث أقيم الحفل بقصر محمد على بمنطقة المنيل، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم.

وشهد على عقد القران الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، كما حضر الحفل الفنانون عماد زيادة وأحمد رزق ومحمد جمعة وعدد كبير من النجوم.

ليلى زاهر تعبر عن شعورها بالأمان مع هشام جمال

وكانت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، قد أكدت أنها كانت تبحث عن شخص تشعر معه بالأمان كما تشعره مع والدها الفنان أحمد زاهر، مؤكدة أنها وجدته مع خطيبها المنتج والفنان هشام جمال.

ليلى أحمد زاهر في برنامج كلام عائلي

وأضافت ليلي خلال لقائها في برنامج “كلام عائلي”: “أنت لما بتلاقي حد خايف عليك بجد من قلبه وبصاص لك بنظرة معينة ومحترم وبيحافظ عليك زي ما أبوك تعب طول عمره علشان يحافظ عليك، أنا طول الوقت بكون مطمنة وأنا معاه هو مصدر الأمان بالنسبالي وشيء مهم جدا وبحترم علاقتنا وببقى عاوزة أحافظ عليها وهو كمان”.

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