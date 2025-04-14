أشرف زكي مهاجما الحكومة بسبب لجنة الدراما: "بيهمشونا وبيلغوا دورنا "

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إننا لا نعلم شيئا عن لجنة الدراما والإعلام، وأنا متحفظ على تصريح متحدث الوزراء الذي قال فيه إذا ارتأت اللجنة حاجة لنا بها سيتواصلوا معنا".

تجاهل المهن التمثيلية من لجنة الدراما

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” نحن أهل البيت والخبرة وصناع الدراما، ولا أتخيل ونحن نمثل 70 ألف فنان يتم تجاهلنا وتهميشنا بهذا الشكل من قبل الحكومة".



غضب أشرف زكي من تجاهل الحكومة لدور النقابات الفنية

وتابع أنه لأول مرة أرى لجنة للدراما لا يمثل فيها اتحاد النقابات، احنا مش عايزين نمثل ولا عايزين حاجة لأن هما مش شايفينا، وإلا ما سر هذا التجاهل".

وتابع أنهم "بيهمشونا وبيلغوا دورنا وتخيل لجنة ليس بها ممثل عن اتحاد النقابات ولا مخرج، واحنا عارفين هنعمل دورنا ازاي بعيدا عن اللجنة، وهذا العام من أفضل المواسم الدرامية في التليفزيون المصري والشركة المتحدة قامت بدور عظيم يصل نجاحه إلي 85%".



رسالة قوية من أشرف زكي للحكومة

وأكد:"لن نشارك في اللجنة المشكلة لبحث تحديات ومستقبل الدراما المصرية، ونؤكد لهم بأننا جئنا بإرادة حرة ونمثل 70 ألف فنان، والقانون الذي يحاولون تجاهله يؤكد دورنا ولن نساهم بأي دور في لجنة الدراما المشكلة من قبل مجلس الوزراء".

واختتم كلامه قائلا لما عملنا دار مسنين لكبار الفنانين محدش سأل فينا ولا ساعدنا، لما بنقف في علاج أي فنان أو في محنته الصحية محدش بيعملنا حاجة"



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