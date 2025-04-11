رئيس وزراء الاحتلال الأسبق: تل أبيب على حافة الهاوية ونتنياهو عاد من واشنطن مهانا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الجمعة: إن إسرائيل على حافة الهاوية وتواجه خطرا مباشرا على أمنها القومي.

إيهود باراك: نتنياهو عاد من واشنطن مهانا ومحبطا.

وأضاف إيهود باراك: نتنياهو عاد من واشنطن مهانا ومحبطا وترامب ألمح على نهاية الحرب في مدى لا يسمح بأي نتيجة إستراتيجية، وهناك شك كبير في أن الضغط العسكري سيدفع حماس للإفراج عن الرهائن.



وتابع: استمرار القتال حكم بالإعدام على بعض الرهائن وهذه حرب خداع لا تدار بتفكير إستراتيجي أو سياسي وهذه الحرب تدار بدافع منع تفكك الحكومة والطريق الصحيح للحكومة العمل على استعادة الرهائن حتى لو كان الثمن وقف الحرب.

ترامب يمنح نتنياهو مهلة أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في قطاع غزة

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إسرائيلية أكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن ترامب أمهل نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أنه «بعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية المحتجزين الـ59 الذين لا يزالون لدى حماس في غزة».

وقال نتنياهو قبل عودته إلى إسرائيل: «نظر إلى الرئيس وقال للصحفيين هناك: هذا الرجل يعمل طوال الوقت لتحرير المحتجزين».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.