غزل المحلة يسعى للفوز على سموحة اليوم في الدوري للابتعاد عن مراكز الهبوط

يستضيف نادي غزل المحلة بقيادة بابافاسيليو نظيره فريق سموحة، مساء اليوم الجمعة، في المباراة المقرر أن تجمع بين الفريق على “ستاد غزل المحلة” ضمن إطار منافسات الجولة الثانية المرحلة النهائية “ مجموعة الهبوط ” في بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة غزل المحلة وسموحة

ويدخل نادي غزل المحلة بقيادة مدربه بابا فاسيليو المباراة متسلحا بعامل الأرض والجماهير رافعا شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لمحاولة الابتعاد عن مراكز الهبوط.

بينما يأمل فريق سموحة في تحقيق الفوز للتقدم في ترتيب المجموعة وتفادي الاقتراب من المراكز مؤخرة الجدول خوفا من شبح الهبوط لدوري المحترفين.

حكام مباراة غزل المحلة وسموحة

ترتيب غزل المحلة وسموحة

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة غزل المحلة وسموحة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة مع نظيره سموحة، اليوم الجمعة، على استاد غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساء.

وتنقل مباراة غزل المحلة وسموحة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

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