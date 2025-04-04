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رياضة

استعدادا لـ سموحة بالدوري، غزل المحلة يفوز على طنطا بثلاثية نظيفة وديا

غزل المحلة يفوز علي
غزل المحلة يفوز علي طنطا وديا

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نادي طنطا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم على ستاد طنطا وذلك ضمن استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة غزل المحلة وطنطا 

وسجل أهداف غزل المحلة كل من:

أحمد وائل، وحسام جريشة في الشوط الأول، قبل أن يضيف مدافع طنطا الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني بعد عرضية من عبد العزيز كوليبالي.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب بسام وليد لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل غزل المحلة ضد طنطا

 وجاء التشكيل على النحو التالي:

أحمد العربي، موسى فراوي، عبد الرحمن سيد، أحمد رأفت، عبد العزيز كوليبالي، محمد أسامة، أحمد وائل، أحمد ياسر، إسلام ماهر، محمود وادي، حسام جريشة.

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