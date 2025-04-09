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رياضة

الكونفدرالية الإفريقية، شوط أول سلبي بين نهضة بركان وأسيك ميموزا

نهضة بركان
نهضة بركان

انتهي الشوط الاول من مباراة فريق نهضة بركان المغربي مع نظيره أسيك ميموزا الإيفواري بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع مساء اليوم الأربعاء على الملعب البلدي بركان، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

والجدير بالذكر أن فريق نهضة بركان فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب والتي جمعت الفريقين علي ملعب فريق أسيك ميموزا

تشكيل فريق نهضة بركان ضد أسيك ميموزا

المحمدي، منعوت، الموساوي، تاهيف، عسال، كامارا، لبحيري، خيري، المورابيط، مهري، ولمليوي.

مباراة نهضة بركان وأسيك ميموزا في الذهاب 

وأحرز نهضة بركان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75، عن طريق اللاعب عماد الرياحي.

وفي الدقيقة 81، أشهر حكم الكباراة البطاقة الحمراء في وجه ديفيد كوفي لاعب أسيك، ليكمل الفريق الإيفواري اللقاء بـ10 لاعبين

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نهضة بركان أسيك ميموزا الكونفدرالية الأفريقية

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