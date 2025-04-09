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دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتقدم على بوروسيا دورتموند بهدف في الشوط الأول

برشلونة وبوروسيا
برشلونة وبوروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق برشلونة الإسباني على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "مونتجويك الأولمبي" ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

سيطر برشلونة على مجريات الأمور مبكرا من خلال تمريرات متتالية بين أقدام لاعبيه في منتصف الملعب، وكانت أولى الفرص في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة من لامين يامال من يمين منطقة الجزاء أبعدها حارس دورتموند جريجور كوبل بشكل رائع.

 

وفي الدقيقة السابعة، أهدر برشلونة فرصة أخرى، بعد كرة عرضية من رافينيا من جهة اليسار قابلها ليفاندوفسكي بتسديدة قوية من داخل الجزاء أبعدها كوبل حارس دورتموند من أعلى يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 24، أحرز برشلونة هدفه الأول بعد عرضية من جهة اليسار وصلت إلى كوبارسي يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير برأسية أكملها رافينيا بتسديدة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 36، أهدر بوروسيا دورتموند فرصة التعادل بعد انفراد تام بالمرمى من سيهرو جيراسي لاعب دورتموند ولكنه فشل في تسديد الكرة فوصلت سهلة لحارس برشلونة تشيزني، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

 

تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

وتأهل برشلونة إلى دور الـ8 بعد فوزه على بنفيكا، في حين تأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور ذاته بالفوز على ليل.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وبوروسيا دورتموند مع المتأهل من صدام بايرن ميونخ وإنتر ميلان، وذلك في مرحلة نصف نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

واختير الحكم النرويجي إسبن إسكوس، لإدارة مواجهة برشلونة وبوروسيا دورتموند، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيعاونه على الجانبين، كل من مواطنيه إريك إنجان وإسحاق باشيفكين، بينما سيكون روهيت ساجي الحكم الرابع، وفي غرفة الفار سيكون هناك الهولنديان دينيس هيجلر وكلاي روبرتي.

وأدار إسكوس (36 عاما)، والدولي منذ عام 2017، في السادس من نوفمبر الماضي، مواجهة برشلونة أمام النجم الأحمر الصربي، والتي فاز فيها الفريق الكتالوني بنتيجة (5-2).

كما أدار أيضا مواجهة دورتموند أمام سبورتينج لشبونة في ملعب الأخير، والتي شهدت فوز الفريق الألماني بنتيجة (3-0).

وكانت آخر مواجهات دولية أدارها النرويجي إسبن إسكوس على مستوى الأندية، بين رينجرز وفنربخشة (0-2) في الدوري الأوروبي، وعلى مستوى المنتخبات بين كرواتيا وفرنسا (2-0) بدوري الأمم.

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