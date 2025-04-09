الزمالك يودع الكونفدرالية بهزيمة على ملعبه أمام ستيلينبوش (صور)

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الزمالك أمام ستيلينبوش بهدف نظيف، أحرزه سيهلي ندولي في الدقيقة 80، ليخرج الفريق الأبيض في ظل انتهاء مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

مباراة الزمالك وستيلينبوش

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، وأهدر فرصة عن طريق محمد شحاتة الذي تبادل الكرة مع سيف الجزيري ليدخل منطقة الجزاء إلا أنه سددها ضعيفة في يد الحارس.

مباراة الزمالك وستيلينبوش

فيما رد فريق ستيلينبوش بفرصة خطيرة في الدقيقة 12، بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية وصلت لمهاجم الفريق إلا أنه سددها فوق العارضة.

مباراة الزمالك وستيلينبوش

بعدها فرض الزمالك سيطرته بشكل كامل دون خطورة حقيقية على مرمى فريق ستيلينبوش، في ظل اعتماد الفريق الجنوب أفريقي على الدفاع المنظم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة الزمالك وستيلينبوش

ومع بداية الشوط الثاني، تحرر فريق ستيلينبوش وبدأ في شن بعض الهجمات على مرمى الزمالك، من خلال الكرات العرضية، إلا أن جميعها لم يرتق إلى مرحلة الخطورة.

وفي الدقيقة 80، باغت فريق ستيلينبوش الزمالك بإحرازه هدفا بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية أرضية قابلها سيهلي ندولي لاعب الفريق الجنوب أفريقي بتسديدة في الشباك.

بعدها ضغط الزمالك بكل صفوفه أملا في تعديل النتيجة، إلا أن محاولاته اتسمت بالعشوائية لينتهي اللقاء بفوز فريق ستيلينبوش بهدف نظيف، وتأهله إلى نصف النهائي، فيما ودع الزمالك منافسات البطولة.

تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية

جاء تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود بنتايك وصلاح مصدق ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وناصر منسي.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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