أخبار الفن اليوم: وفاة والدة زوجة المطرب رامي صبري.. تفاصيل فيلم "درويش" لـ عمرو يوسف.. وإعلان برنامج مهرجان كان 2026 بهذا الموعد

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل الجاري، العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلن المطرب رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والدة زوجته “شيرين”.

وكتب رامي صبري قائلا: “لا إله الله، وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله”، دون أن يكشف موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على الراحلة أو موعد العزاء.

كشف النجم آسر ياسين عن سعادته بنجاح تجربة مسلسله الأخير "قلبي ومفتاحه" مع الفنانة مي عز الدين، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وأكد آسر ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر شاشة cbc أن العمل مع المخرج تامر محسن كان تجربة استثنائية بالنسبة له خاصة أنه كان أول تعاون بينهما، موضحًا أنه لم يكن يخطط للعمل في رمضان هذا العام إلا أنه عندما تواصل معه تامر محسن، قرر المشاركة بالعمل لاهتمامه الكبير بالفرصة.

تحدث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن الخدمات التي تقدمها دار رعاية الفنانين من كبار السن بمدينة 6 أكتوبر.

وقال أشرف زكي خلال مؤتمر عقده من داخل الدار، إن الدر تقدم كل الخدمات للمقيمين من طعام وشراب، ورحلات ترفيهية، ويوجد في كل غرفة كافة الخدمات ووسائل الترفيه.

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، انتعاشة فنية قوية خلال هذه الفترة، حيث تستعد لإقامة حفلات غنائية كبرى لعدد من نجوم الغناء والطرب في العالم العربي.

ويحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا بالقرية العالمية في دبي يوم 4 مايو المقبل، بعد إحيائه مؤخرا لعدة حفلات.

ومن المفترض أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

تتجه أنظار صناع وعشاق السينما، غدا الخميس، لمدينة كان الفرنسية، حيث سيتم الإعلان عن برنامج مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥.

أعلن مهرجان كان السينمائي عن تكريم النجم الأميركي روبرت دي نيرو، بمنحه السعفة الذهبية الفخرية، خلال حفل افتتاح الدورة الـ78 للمهرجان، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية التي امتدت لعقود، ولإسهاماته العميقة في تاريخ السينما العالمية، بحسب بيان المهرجان.

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني انطلاق مؤتمر (مستقبل الدراما في مصر) الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأحد ٢٠ أبريل ٢٠٢٥ وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو.

وقال المسلماني: إن عقد المؤتمر يأتي استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة في شهر رمضان الماضي، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم، ومواجهة موجات: العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي، وتدمير قيم العائلة.

تستقبل دار الأوبرا المصرية عروضا جديدة ومجانية لأربعة أفلام مصرية من أحدث الإنتاجات ضمن جدول فعاليات الدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع.

تعاقدت الفنانة يارا السكرى علي المشاركة في بطولة فيلم صقر وكناريا مع الفنان محمد إمام، ومن المقرر أن تلعب شخصية حبيبته ضمن أحداث العمل.

وبتوقيع الكاتب أيمن وتار، يشترك الثنائي محمد إمام وشيكو في عمل سينمائي جديد يحمل اسم "صقر وكناريا"، ويقوم القائمون عليه حاليًا بالتجهيزات النهائية للعمل.

خلال الأشهر الماضية استطاعت مجموعة من الأفلام الشبابية تعكس التنوع والابتكار في السينما المصرية الحديثة، وبفضلها برزن قدرة النجوم الشباب على جذب الجماهير وتحقيق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر، ودخل منها نادي الـ 100 مليون جنية إيرادات بمصر فقط، مع تضاعف هذا المبلغ بسينمات الخليج ومختلف الدول العربية.

كشف الفنان عمرو يوسف عن مشاركة الفنان هشام ماجد ضمن طاقم فيلم “درويش” الذي استأنف يوسف تصوير مشاهده من جديد في قلب مدينة القاهرة بمشاركة نخبة من كبار النجوم.

الفيلم من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم فريقًا مميزًا من النجوم، بقيادة الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني، إلى جانب تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحدث المنضمين هشام ماجد.

فاجأت الفنانة حنان يوسف بتعليق متميز كشفت خلاله عن رأيها فى موهبة والأداء التمثيلي لنجلها الممثل الشاب أحمد عصام السيد بعد تألقه في مسلسل عايشة الدور الذي قدمه رفقة النجمة دنيا سمير غانم.

وعبرت حنان يوسف عن سعادتها وفخرها بأداء نجلها فى العمل.. قائلة: هو شاطر وموهوب، أول مرة شُفته بيمثّل اتخضّيت جدًا، هو عنده قبول ودمه خفيف ويدخل القلب، بغضّ النظر عن إنه ابني، هو مستقل هو ومراته ومبيتدخلش في شُغله.

استطاع الفنان على ربيع أن يقتنص إيرادات قوية لأحدث أعماله السينمائية وهو فيلم الكوميديا المعنون بــ “الصفا الثانوية بنات” الذي يأتي من إخراج عمرو صلاح.

وجنى الفيلم إجمالي إيرادات يُقدر بــ 15 مليونا و335 ألفا و47 جنيهًا خلال 8 أيام عرض بالسينمات المصرية.

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