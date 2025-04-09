"سيكو سيكو" الأحدث، أفلام شبابية غيرت ملامح البوكس أوفيس بالسينمات العربية

خلال الأشهر الماضية استطاعت مجموعة من الأفلام الشبابية تعكس التنوع والابتكار في السينما المصرية الحديثة، وبفضلها برزن قدرة النجوم الشباب على جذب الجماهير وتحقيق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر، ودخل منها نادي الـ 100 مليون جنية إيرادات بمصر فقط، مع تضاعف هذا المبلغ بسينمات الخليج ومختلف الدول العربية.

“فيتو” تستعرض أبرز تلك الأعمال وأحدثهم الذي تم طرحهم خلال العامي 2024 و2025.. إلى القائمة:

الحريفة 1 و2

بلا شك يتربع فيلم “الحريفة” وتتربع الخلطة السحرية التي قدمها هذا العمل بالعام 2024 بطرحه لجزئ من أحداث الفيلم على مدار أشهر العام المنصرم، إذ افتتح فيلم “الحريفة ” الجزء الأول العام بطرحه فى يناير 2024 محققا إجمالي إيرادات وصل لـ 75 مليون جنية بمصر، وسرعان ما استثمر صناع الفيلم من الشباب هذا النجاح وقدموا “الحريفة - الجزء الثاني- الريمونتادا” فى شهر 12 2024 ليتخطي إيرادات الجزء الأول ويجني 116 مليون جنية إيرادات بمصر، مقدما تجربة سينمائية شبابية استطاعت أن تكتسح البوكس أوفيس المصري فى بداية العام ونهايته.

ودارت أحداث فيلم "الحريفة 1" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.



فيما وجاء فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.. ودار الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

رامبو

كذلك كان للتجربة السينمائية الشبابية للنجمين عصام عمر وركين سعد صدى ونجاح جماهيري كبير على مستوى الشرق الأوسط والعالم، إذ استطاع فيلمها المعنون بـ “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” أن يقتنص الإشادات النقدية والتكريمات العالمية.

فاقتنص رامبو الجائزة الكبرى وجائزة النقاد فى النسخة الـ24 من مهرجان “سينيميد” البلجيكي، كذلك تم التونية له فى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولى، وعند عرضه عبر المنصات الرقمية وبدور العرض السينمائي لاقى نجاحا واسعا، وتصدر الأعلى تداولًا بمنصات السوشيال ميديا.

يضم فريق عمل الفيلم كلا من: عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، برفقة المخرج والكاتب خالد منصور فى أول تجربة للفيلم الروائي الطويل، والمنتجين محمد حفظي ورشا حسني..

يتناول فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه مضطرًا لمواجهة مخاوف ماضية في سبيل إنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطر دون ذنب، ويتحول حسن فجأة إلى شخص مطارد من قِبل جاره كارم وأهالي الحي، ليبدأ رحلة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر.

6 أيام

ومن التجارب الشبابية أيضا المختلفة هو فيلم “6 أيام” بطولة أحمد مالك وآية سماحة، الذي استطاع بفضل قصته والأداء التمثيلي أن يتصدر وبقوة الأعلى تداولا وبحثا بمنصات التواصل الإجتماعي عقب طرحه أونلاين ضمن خريطة عيد الفطر.

وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟

الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن السؤال “هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟”، ويأتي فيلم 6 أيام من تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان.

سيكو سيكو

وبخلطة فنية تجمع بين الكبار والشباب، استطاع المخرج عمر المهندس أن يقدم عمل سينمائي متميزًا ضمن خريطة عيد الفطر 2025 تحت اسم “سيكو سيكو” بطولة الشابان عصام عمر وطه دسوقى وبمشاركة: باسم سمرة، خالد الصاوي، حيث يقدم هؤلاء تجربة سينمائية من نوع خاص تجمع بين الإثارة والكوميديا ولايت رومانسي، ويجسد عصام عمر فى الفيلم شخصية شاب يعمل فى شركة شحن، فيما يظهر طه دسوقى بدور لاعب ألعاب إلكترونية تجمعهما العديد من المفارقات.

واستطاع الفيلم أن يكتسح البوكس أوفيس لموسم أفلام عيد الفطر 2025، مقتنصا 83 مليون جنيه إيرادات بسينمات مصر فقط خلال 10 أيام من عرضه على الشاشة الكبيرة مع إستمرار جنيه لإيرادات ضخمة بدور العرض.

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