الأربعاء 09 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

ماذا قالت الفنانة حنان يوسف عن أداء نجلها أحمد عصام التمثيلي؟

حنان يوسف ونجلها
حنان يوسف ونجلها أحمد عصام السيد، فيتو

فاجأت  الفنانة حنان يوسف بتعليق متميز كشفت خلاله عن رأيها فى  موهبة والأداء التمثيلي  لنجلها الممثل الشاب أحمد عصام السيد  بعد تألقه في مسلسل عايشة الدور الذي قدمه رفقة النجمة دنيا سمير غانم.

 

حنان يوسف تعلق على مشاركة نجلها فى رمضان 2025

وعبرت حنان يوسف عن سعادتها وفخرها بأداء نجلها فى العمل.. قائلة: هو شاطر وموهوب، أول مرة شُفته بيمثّل اتخضّيت جدًا، هو عنده قبول ودمه خفيف ويدخل القلب، بغضّ النظر عن إنه ابني، هو مستقل هو ومراته ومبيتدخلش في شُغله.

 

كان  مسلسل عايشه الدور  أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

 

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

مسلسل "عايشة الدور" جاء من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

وتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

وخلال أحداث العمل تمر دنيا سمير غانم بمراحل مختلفة حيث تظهر في بداية العمل سيدة مطلقة تعيش في حارة شعبية، ومع تطور الأحداث تصبح سيدة أعمال، وتعاملها مع كبار المجتمع الذي تعيش فيه.

أبطال مسلسل عايشة الدور

 وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أحمد عصام السيد، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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