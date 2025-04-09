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ثقافة وفنون

آسر ياسين: "قلبي ومفتاحه" تجربة ملهمة بالنسبة لي (فيديو)

آسر ياسين، فيتو
آسر ياسين، فيتو

كشف النجم آسر ياسين عن سعادته بنجاح تجربة مسلسله الأخير "قلبي ومفتاحه" مع الفنانة مي عز الدين، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي. 

آسر ياسين

وأكد آسر ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر شاشة cbc أن العمل مع المخرج تامر محسن كان تجربة استثنائية بالنسبة له خاصة أنه كان أول تعاون بينهما، موضحًا أنه لم يكن يخطط للعمل في رمضان هذا العام إلا أنه عندما تواصل معه تامر محسن، قرر المشاركة بالعمل لاهتمامه الكبير بالفرصة.

مسلسل قلبي ومفتاحه 

وتابع قائلا: "تجربة قلبي ومفتاحه ملهمة جدًا على المستوى الشخصي"، منوهًا بأن شخصيته في المسلسل التي تُجسد الشاب المصري الشهم كانت جديدة عليه بشكل كبير.

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آسر ياسين مسلسل قلبي ومفتاحه الفنان اسر ياسين موسم دراما رمضان الفنانة مي عز الدين قلبي ومفتاحه دراما رمضان المخرج تامر محسن

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