الأربعاء 09 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بعد انضمام هشام ماجد، أبرز المعلومات عن فيلم “درويش” لـ عمرو يوسف

فيلم درويش، فيتو
فيلم درويش، فيتو

كشف الفنان عمرو يوسف عن مشاركة الفنان هشام ماجد ضمن طاقم  فيلم “درويش” الذي استأنف  يوسف تصوير مشاهده من جديد في قلب مدينة القاهرة بمشاركة نخبة من كبار النجوم.

قصة وأبطال فيلم درويش

 الفيلم من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم فريقًا مميزًا من النجوم، بقيادة الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني، إلى جانب تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحدث المنضمين هشام ماجد.


ويقول المنتج محمد حفظي:   فيلم درويش يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة، نحن واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه في الطبيعة الإنسانية، سيترك أثرًا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما."
 

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