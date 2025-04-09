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ثقافة وفنون

إجمالي إيرادات “الصفا الثانوية بنات” خلال 8 أيام عرض بالسينمات المصرية

الصفا الثانوية بنات،
الصفا الثانوية بنات، فيتو

استطاع الفنان على ربيع أن يقتنص إيرادات قوية لأحدث أعماله السينمائية وهو فيلم الكوميديا المعنون بــ “الصفا الثانوية بنات” الذي يأتي من إخراج عمرو صلاح.

إجمالي إيرادات الصفا الثانوية بنات

وجنى الفيلم إجمالي إيرادات يُقدر بــ 15 مليونا و335 ألفا و47 جنيهًا خلال 8 أيام عرض بالسينمات المصرية.

وكان المخرج عمرو صلاح كشف  لـ “فيتو”، كواليس تقديمه فيلما سينمائيا جديدا ليندرج ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2025، وهو فيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة على ربيع وبمشاركة  محمد ثروت،هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وهو من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد.

فيلم الصفا الثانوية بنات

وقال مخرج الفيلم فى تصريح خاص: "تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب.. وحاولنا تقديم فيلم كوميدى على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، نظرا لأنى لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك".

وتدور أحداث فيلم “الصفا الثانوية بنات” فى إطار اجتماعى كوميدى، ويظهر خلاله على ربيع بشخصية مدرس صعيدى فى مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها فى إطار كوميديا ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامى.

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