أشرف زكي يكشف خدمات دار رعاية الفنانين وينفعل لهذا السبب (فيديو)

تحدث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن الخدمات التي تقدمها دار رعاية الفنانين من كبار السن بمدينة 6 أكتوبر.

أشرف زكي

وقال أشرف زكي خلال مؤتمر عقده من داخل الدار، إن الدر تقدم كل الخدمات للمقيمين من طعام وشراب، ورحلات ترفيهية، ويوجد في كل غرفة كافة الخدمات ووسائل الترفيه.

انفعال أشرف زكي

وانفعل أشرف زكي بسبب أن أحد الأشخاص حاول في وقت سابق تشويه صورة الدار لأغراض خبيثة كما وصفها نقيب الممثلين.

وأضاف أشرف زكي أن الدار والقائمين عليها هي التي تسعى للتواصل مع الفنانين من كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية، وتقدم لهم كافة التسهيلات والخدمات.

افتتاح دار رعاية الفنانين

كانت نقابة نقابة المهن التمثيلية افتتحت أول دار رعاية لكبار السن من الفنانين في نهاية عام 2022 بقيادة النقيب أشرف زكي.

وتهدف الدار إلى توفير حياة كريمة لكبار السن من الفنانين الذين أثروا الفن المصري وتركوا بصماتهم في الحياة الفنية والثقافية، وحمايتهم من تقلبات وظروف الحياة في نهاية العمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.