الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

يارا السكرى حبيبة محمد إمام في صقر وكناريا

يارا السكري
يارا السكري

تعاقدت الفنانة يارا السكرى علي المشاركة في بطولة فيلم صقر وكناريا مع الفنان محمد إمام، ومن المقرر أن تلعب شخصية حبيبته ضمن أحداث العمل.

 

وبتوقيع الكاتب أيمن وتار، يشترك الثنائي محمد إمام وشيكو في عمل سينمائي جديد يحمل اسم "صقر وكناريا"، ويقوم القائمون عليه حاليًا بالتجهيزات النهائية للعمل.

 

ومن المقرر أن يلعب الثنائي شخصيتا صديقين كل منهم يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”، وخلال أحداث العمل يظهر ماذا يحدث لهما.


وتواصل الجهة المنتجة إنهاء تعاقدات جميع أبطال العمل لتحديد موعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، وفيلم «صقر وكناريا» بطولة محمد إمام وشيكو، ومن تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

 

وكان قد كشف الفنان محمد عادل إمام عن تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، في تصريحات له، حيث أكد أن حالته الصحية جيدة، وقال:"الزعيم كويس وزي الفل.. والله الزعيم كويس".

وكان قد شوق الفنان محمد إمام جمهوره لفيلمه الجديد شمس الزناتي، الذي يعتبر بمثابة جزء أول لفيلم والده الفنان عادل إمام.

ففي هذا الجزء من الفيلم يتم الإشارة إلى مرحلة معرفة شمس بأصدقائه الذين ظهروا في النسخة الأصلية للفيلم.  

ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي في إنستجرام صورة بدا فيها وهو يرتدي زيًّا مشابهًا تمامًا لزي والده في النسخة الأصلية من الفيلم، وعلّق عليها قائلًا: “بتعرف تعد لحد كام... شمس الزناتي.. البداية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يارا السكري صقر وكناريا محمد إمام فيلم صقر وكناريا اخبار الفن

الأكثر قراءة

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدة شقيقه في الأقصر (صور)

أخبار مصر: قتلى بانهيار منزل بأسيوط، غلق 3 مطاعم شهيرة بمصر الجديدة، الزمالك يتحرك ضد زيزو، رادار يكشف قاتل سائق أوبر بحلوان

إلغاء الجمال والدواب في المنطقة الأثرية، ساويرس يكشف حلا لمشكلة المنظومة الجديدة لزيارة الأهرامات

سعر الدولار،ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية

بيان عاجل من شركة الخط الثالث للمترو بشأن مباراة الزمالك

فارقت الحياة بعد اتصال هاتفي من تحت الأنقاض، انتشال الضحية السابعة لـ عقار أسيوط المنهار (صور)

منوعات

المزيد

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

العثور على تماثيل نادرة تكشف أسرار حياة النخبة في بومبي قبل كارثة فيزوف (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بعد انتهاء دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

ما الحكمة من فريضة الحج؟، أمين الفتوى يوضح معاني عظيمة للركن الخامس في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية