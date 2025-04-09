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ثقافة وفنون

الوطنية للإعلام: عقد مؤتمر مستقبل الدراما في مصر 20 أبريل

المسلماني، فيتو
المسلماني، فيتو

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني انطلاق مؤتمر (مستقبل الدراما في مصر) الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأحد ٢٠ أبريل ٢٠٢٥ وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو.

مؤتمر مستقبل الدراما فى مصر

وقال المسلماني: إن عقد المؤتمر يأتي استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة في شهر رمضان الماضي، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم، ومواجهة موجات: العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي، وتدمير قيم العائلة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن المؤتمر سيتضمن دعوة الكتّاب والمخرجين والمنتجين وعلماء النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وسيتم رفع توصيات المؤتمر للمؤسسات المعنية.

 

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الاذاعة والتليفزيون الهيئة الوطنية للاعلام الكاتب أحمد المسلماني الوطنية للإعلام مبنى الإذاعة والتليفزيون مبني الاذاعة ماسبيرو

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