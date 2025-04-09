الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

غدًا، الإعلان عن برنامج مهرجان كان السينمائي لعام 2025

مهرجان كان، فيتو
مهرجان كان، فيتو

تتجه أنظار صناع وعشاق السينما، غدا الخميس، لمدينة كان الفرنسية، حيث سيتم الإعلان عن برنامج مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥.

مهرجان كان يمنح روبرت دي نيرو السعفة الذهبة الفخرية

أعلن مهرجان كان السينمائي عن تكريم النجم الأميركي روبرت دي نيرو، بمنحه السعفة الذهبية الفخرية، خلال حفل افتتاح الدورة الـ78 للمهرجان، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية التي امتدت لعقود، ولإسهاماته العميقة في تاريخ السينما العالمية، بحسب بيان المهرجان.

مهرجان كان السينمائي

وسيقام في اليوم التالي للتكريم، الأربعاء 14 مايو، لقاء مفتوح مع دي نيرو على مسرح ديبوسي، يلتقي خلاله جمهور المهرجان، ويتحدث عن محطات بارزة في مسيرته.

وقال تعليقًا على التكريم: "أشعر بروابط قوية مع مهرجان كان.. ففي وقت يزداد فيه الانقسام في العالم، يظل المهرجان مكانًا يجمعنا كصناع أفلام، ورواة قصص، وجمهور، إنه بمثابة عودة إلى البيت".

مارفل تطرح بوسترات فردية لأبطال فيلم THUNDERBOLTS

ديزني تعلق العمل بالنسخة الواقعية من فيلم Tangled

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان كان اخبار مهرجان كان مهرجان كان ٢٠٢٥مهرجان كان

مواد متعلقة

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يعلن فتح باب المشاركة للعروض المصرية

مهرجان كان يمنح روبرت دي نيرو السعفة الذهبة الفخرية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

جماهير الزمالك تجهز مفاجأة لـ زيزو في مباراة سيتيليتبوش

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

مدبولي: شهدنا موجات لخروج الأموال الساخنة اليومين الماضيين

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

بعد انخفاض سعر برميل البترول، مدبولي يكشف موقف تأجيل تحريك أسعار الوقود

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن الزبير أول مولود في الهجرة)

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية